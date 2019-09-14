İspanya'da sağanak yağmur sele neden oldu: 5 ölü

İspanya'yı etkisi altına alan sağanak yağmur son iki günde 5 kişinin ölümüne, 3 bin 500 kişinin ise tahliye edilmesine neden oldu.

Ülkenin güney doğusunu vuran yağmurların ardından oluşan seller nedeniyle otoyollar, tren hatları ve havaalanları ulaşıma kapatılırken kurtarma ekipleri adeta göle dönen tünellerdeki mağdurları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan olayı "ciddi bir trajedi" olarak yorumlayan İspanyol İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlasca, kurtarma ekiplerine ordunun da destek verdiğini ve bin 500 asker ile helikopter ve botların da bölgeye gönderildiğini açıkladı. Euronews Türkçe

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