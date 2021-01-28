"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

İspanya'da salgın nedeniyle 527 bin 900 kişi işinden oldu

28 Ocak 2021, Perşembe 13:57
Ülkede 7 yıldır görülen istihdam artışının son bulduğu 2020'de işsizlik oranı ise yüzde 16,13 seviyelerine kadar çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki olumsuz etkilerini en güçlü yaşayan ülkelerden biri olan İspanya'da 2020 yılında 527 bin 900 kişinin işinden olduğu ve işsizlik oranının yüzde 16,13'e yükseldiği bildirildi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün raporuna göre 2020 yılında işsizlik rakamları, ülkede ekonomik krizin yaşandığı 2012'den bu yana en kötü veriler oldu.

Ülkede 2019 yılında yüzde 13,96 olan işsizlik oranı salgının başladığı 2020'de yüzde 16,13'e yükseldi.

İstihdam artışı 7 yıl aradan sonra ilk kez düşüşe geçerken, 813 bin 600 kişinin işini kaybettiği 2012'den sonraki en büyük düşüş geçen yıl kaydedildi.

İspanya'da 622 bin 600 iş kaybının olduğu 2020 yılı sonu itibarıyla işsiz sayısının 3 milyon 719 bin 800 olduğu belirtildi.

Ayrıca hükümetin 31 Mayıs'a kadar uzattığı, Türkiye'deki "Kısa Çalışma Ödeneği" benzeri, "ERTE" adlı uygulamadan mevcut durumda 755 bin 613 işçi kişi faydalanıyor.

İspanya Merkez Bankası, ERTE'nin sona ermesiyle birlikte ülkedeki işsizlik oranının 2021 yılı sonunda yüzde 20,5'e kadar çıkabileceği tahmininde bulunuyor.

İspanyol ekonomisinin temel taşlarından biri olan turizm sektörü Kovid-19'un etkisiyle durma noktasına gelirken, 2020'de turist sayısı ve turizm geliri bir yıl öncesine oranla yüzde 85'ten fazla düşüş kaydetmişti.

AA

Etiketler: İspanya, salgın,
Okunma Sayısı: 516
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Schröder’den Avrupa’ya Türkiye çağrısı

    Son 24 saatte 6 bin 871 yeni koronavirüs vakası daha

    'Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşılması gerekiyor'

    Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

    Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü

    1.400 Arakanlı Müslüman ıssız adaya gönderildi

    Ruhani'den Kovid-19 uyarısı

    İsrail güçlerinden Filistinli ailenin evine baskın

    'İkim değişikliği nedeniyle yağışlarda azalma yaşanabilir'

    Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları yasaklıyor

    AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi

    Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması

    Saldırıya uğrayan gemideki Türk denizciler yurda döndü

    Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum

    Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

    Reforma gerek yok, yargıdan elinizi çekin

    Stockholm Camisi'nin kapısında tepki çeken görüntü!

    Koca: 17 şehrimizde mutasyonlu virüs görüldü

    Türkiye'de son 24 saatte 6912 vaka gözlemlendi

    İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin hatırlatma

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan daha beter bir tıkanma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
    Ahmet BATTAL

    Münasebetsize sor
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık ne cevap verecek?
    Cevher İLHAN

    “Militan”
    Genel

    Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum
    Genel

    Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması
    Ali FERŞADOĞLU

    Hükümet ele bakar, kalbe değil!
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur’un ağlatan kalemleri...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.