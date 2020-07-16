İspanya'da vaka artışı devam ediyor

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dünden bu yana ölü sayısını 3 artırarak, toplamda 28 bin 416 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 9 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Son 24 saatte yeni vaka sayısının 580 olduğu belirtilirken, bunun dün için açıklanan 390 vaka sayısının oldukça üzerinde olması dikkati çekti. Yeni vakalar Aragon (266) ve Katalonya (142) özerk yönetimlerinde yoğunlaştı. Son verilerin ardından İspanya'da toplam vaka sayısı 258 bin 855'e çıktı. AA

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