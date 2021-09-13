İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kenti kırsalında 6. gününe giren orman yangınlarına 50'yi aşkın uçak ve helikopterle müdahale edildiği kaydedildi.

Ülkede son yılların en büyük orman yangını yaşanırken, yaklaşık 1 hafta içerisinde en az 7 bin 700 hektarlık alanın kül olduğu ifade ediliyor.

İspanyol haber ajansı EFE'nin bölgeden aktardığı haberlerde, Bermeja dağlık alanında etkili olan yangınlardan dolayı 6 yerleşim yerinde 2 bin 600'den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kalırken, dağlık alanlarda etkili olan yangınlara en az 50 uçak ve helikopter gibi büyük bir hava filosuyla müdahale edilmesi dikkati çekti.

Endülüs Bölgesi İtfaiye Ekipleri Direktörü Juan Sanchez, İspanya'da son yılların en karmaşık orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, "İklim değişikliği ve kırsal kesimden şehirlere yapılan göçün etkilerini tartışırken, şimdi bu gerçeklerle yüzleşiyoruz." diye konuştu.