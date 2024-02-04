İsrail, 120 günde 12 bin çocuk katletti

İsrail’in 120 gündür saldırdığı Gazze’de 12 bin çocuk öldürüldü. İsrail saldırılarında 27 bin 238 kişiyi öldürüp, 66 bin 542 kişiyi yaralarken, yerinden edilen 700 bin kişi de bulaşıcı hastalıklara yakalandı.

İsrail, 121 gündür saldırıyor Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının neden olduğu yıkım ve can kaybına dair bilgi verildi. Açıklamaya göre, Gazze’de can kaybı 27 bin 238’e yükselirken, bunlardan 12 bini çocuk, 8 bin 190’ı da kadın. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle yüzde 70’i çocuk ve kadınlar olmak üzere 7 bin kişi de kayıp durumda. Açıklamada, Gazze’de 339 sağlık personeli, 46 sivil savunma görevlisi, 122 gazetecinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü bildirildi. İsrail’in saldırılarında ayrıca 66 bin 542 kişi yaralandı, yerinden edilen 700 bin kişi de bulaşıcı hastalıklara yakalandı; 11 bin kişi ise sağlık durumundan dolayı tahliyeye ihtiyaç duyuyor. AA

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