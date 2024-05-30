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30 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İsrail 16 bin çocuk öldürdü

30 Mayıs 2024, Perşembe 00:15
İSRAİL ORDUSU, 7 EKİM 2023’TEN BU YANA GAZZE’DE 3 BİN 222 KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ. BU SALDIRILARDA 15 BİN 328 ÇOCUK İLE 10 BİN 171 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ. AYRICA 10 BİN KİŞİNİN ENKAZ ALTINDA VE KAYIP OLDUĞU AÇIKLANDI.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 235 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun “7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde 3 bin 222 katliam gerçekleştirdiği” belirtildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 15 bin 328 çocuk ve 10 bin 171 kadının öldüğü aktarılan açıklamada, 10 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölü sayısının 36 bin 96, yaralı sayısının da 81 bin 136 olduğu kaydedildi.

Ölenlerin yüzde 71’i kadın ve çocuk

Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 71’ini çocuk ve kadınların oluşturduğu vurgulandı. İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye 77 bin ton patlayıcıyla saldırı düzenlediği ifade edilen açıklamada, sağlık sektörünü de hedef alan İsrail saldırılarında Gazze’de 496 sağlık çalışanı, 69 sivil savunma görevlisinin ve 147 gazetecinin öldüğü kaydedildi. İsrail askerlerinin baskın yaptığı hastanelerde bulunan 7 toplu mezardan 520 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı aktarıldı. Saldırılar nedeniyle Gazze’de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı.

11 bin yaralı tedavi bekliyor

Hayati tehlikesi bulunan ve yurt dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi. Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki insanlık dışı duruma işaret edilen açıklamada, yerinden edilme sonucu 1 milyon 95 bin bulaşıcı hastalık ve 20 binden fazla “Hepatit A” vakasının tespit edildiği bilgisi verildi. İsrail askerlerinin 310 sağlık çalışanı ve 20 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı. İsrail’in Gazze’deki saldırılarında 87 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 297 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail ordusunun Gazze’de 604 camiyi tamamen, 200’ünü ise kısmen yıktığı ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu aktarıldı. Gazze’de İsrail’in 160 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 130 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

AA

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