İsrail 2019'da Filistinlilere ait 521 evi yıktı

İsrail, geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in yayımladığı rapora göre, 2019'da Batı Şeria'da Filistinlilere ait 256, Doğu Kudüs'te de 265 ev İsrail güçlerince yıkıldı.

Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılan evlerin sayısına inşa halindeki 96 binanın da dahil olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca İsrail'in, imar izninde çıkardığı zorluklar nedeniyle Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin evlerini ruhsatsız olarak inşa etmeye ittiğine işaret edilerek, "İsrail'in Filistinlilere yönelik bu uygulaması, Kudüs'te Yahudilerin çoğunlukta olduğu demografik bir yapıyı dayatma yöntemlerindendir. İsrail, bu şekilde yaşam haklarını daraltarak Filistinlileri bölgeden göçe zorluyor ve sanki bunu kendi iradeleriyle yapıyorlarmış izlenimi veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini günden güne genişleten İsrail, 2018'de de işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 538 ev ve yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkmıştı.