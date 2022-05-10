İsrail 2022’de 50 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin 2022 yılının başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Filistinli 50 sivili öldürdüğünü duyurdu.

Bakanlığa bağlı Olağanüstü Durumlar İdaresinin yayımladığı rapora göre, Batı Şeria’da en fazla sivilin öldürüldüğü kent olan Cenin’de 17, Nablus’ta da 7 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu vefat etti. Geri kalan Filistinlilerin ise Batı Şeria ve Gazze’nin çeşitli bölgelerinde öldürüldüğü kaydedildi. Raporda ayrıca 2021 yılının aynı döneminde İsrail güçlerince 14 Filistinlinin öldürüldüğüne işaret edilerek, 2022’de bu sayının fazlasıyla arttığına dikkati çekildi. AA

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