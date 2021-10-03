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3 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

İsrail, 3 bin Filistinliyi yerinden etmeye çalışıyor

03 Ekim 2021, Pazar 21:13
Fİlİstİn Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail’in Batı Şeria’nın güneyinde yaşayan 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguladığını açıkladı.

FKÖ’ye bağlı Yerleşimle Mücadele ve Toprağı Savunma Millî Ofisinin yayımladığı raporda, işgal altındaki Batı Şeria’nın el-Halil şehri kırsalında 38 bin 500 dönümlük arazide yaşayan 3 bin Filistinlinin İsrail tarafından yerlerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. İsrail’in bölgede yaşayan çok sayıda Filistinlinin evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı kaydedilen raporda, “İsrail bölgede, evlerinden etmek için çeşitli unsurlarla baskı uyguladığı Filistinlilere yönelik etnik temizlik operas-yonunu sürdürüyor.” ifadesine yer verildi.      

500’DEN FAZLA EV VE İŞ YERİNİ YIKTI 

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 500’ü aşkın ev ve iş yerini yıktı. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18’i kapsayan “A bölgesi”nin yönetimi idarî ve güvenlik olarak Filistin’e; yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idarî yönetimi Filistin’e, “güvenliği” İsrail’e devredilmiş; yüzde 61’ini oluşturan “C bölgesi”nin ise “idarî yönetimi ve güvenliği” İsrail’e bırakılmıştı. İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla “C bölgesi”nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

AA

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