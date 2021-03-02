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2 MART 2021 SALI - YIL: 52

İsrail 3 evi daha yıktı, 12 Filistinli daha sokakta kaldı

02 Mart 2021, Salı 16:00
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Mesafer Yatta bölgesinde 2 Filistinli aileye ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Engelli bir Filistinlinin evi 6. kez İsrail tarafından yıkıldı

 

Yıkıma gerekçe olarak söz konusu evlerin inşa edildiği alanın "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evlerin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıldığı ifade edildi.

Yıkım nedeniyle iki aileden 12 Filistinlinin sokak ortasında kaldığı dile getirildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

AA

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