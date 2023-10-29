İsrail 70 yıldır savaş suçu işliyor dünya göz yumuyor

İsveç’in başkenti Stockholm’de binlerce kişi, Filistin ile dayanışma için polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yürüdü.

İsrail’in Gazze’ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin yanlısı binlerce gösterici, öğle saatlerinde Stockholm’deki İsveç Parlamentosu önünde toplandı. Gösteriye katılan Farklı Renkler Partisi (Nyanspartiet) lideri Mikail Yüksel, “İsrail 70 yıldır savaş suçu işlemekte maalesef tüm dünya buna göz yummakta. İsveç hükümeti de İsrail, Filistin arasındaki çatışmalarda taraf tutarak İsrail’i tutmuştur. İsveç hükümetinin bu tutumu kınarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemede yargılanmasını istiyoruz.” dedi. AA

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