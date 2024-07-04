'İsrail askerleri bitkin'

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Gazze’de çok şey kaybettiklerini ve yaşananların büyük bir rezalet olduğunu söyledi. Brik, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve gelinen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Gazze’de çok şey kaybediyoruz, yaşananlar büyük bir rezalet. (Başbakan Binyamin) Netanyahu ise gözlere kül savuruyor.” diyen Brik, saldırıların sürdürülmesindeki ısrara atıf yaparak, “Ordu Hamas’ı yenmenin imkansız olduğunu biliyor ve askerler öldürülüyor.” ifadesini kullandı. Brik ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin, süresi sona erene kadar görevde kalmak istediğini ve yalan söylediğini dile getirdi. ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, adlarının gizli kalmasını isteyen İsrailli emekli ve muvazzaf, 6 üst düzey generalin, “Hamas’ın şu aşamada askeri olarak bitirilmesini” sağlamasa da “Gazze’deki savaşı” sonlandırmak istediklerini yazmıştı. AA

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