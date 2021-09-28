İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak ağır şekilde yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Beytüllahim kentindeki El-Arrub Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi. İsrail askerlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun ağır şekilde yaralandığı kaydedildi. Beytüllahim'deki bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Filistinli çocuğun kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi. Yerel kaynaklar ise söz konusu çocuğun karnından gerçek mermiyle vurulduktan sonra iç kanama geçirdiğini aktardı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail askerleri, düzenlediği baskınlarda zaman zaman Filistinlilerin tepkileri ile karşılaşıyor. AA

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