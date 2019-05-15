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İsrail askerleri Gazze'de 30 Filistinliyi daha yaraladı

15 Mayıs 2019, Çarşamba 16:34
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 30 Filistinli daha yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 30 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen on binlerce Filistinli, İsrail'in topraklarından çekilmesi ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Askerlerin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

AA

Etiketler: Gazze, Filistin, İsrail, saldırı, işgal
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  • Ali Tam

    16.5.2019 11:16:29

    Israil askesinin gücü ancak silahsiz cocuk sivillere yetiyor. Mavi Marmara'da oldugu gibi Müslümanlarin eline düstüklerinde korkudan donlarina ediyorlar. 6 gün savasini yüzde 99 parali kiralik katillerle kazanan Israil kendi Yahudi askerleriyle savasmak zorunda kaldiginda ne olacagini gelecekte görecegiz.

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