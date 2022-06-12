İsrail askerleri yine müdahale etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde topraklarına el konulmasını protesto eden Filistinli çiftçilere müdahale ettiği, 3 göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi.

El-Halil kentinin batısındaki Terkumya beldesinde topraklarına el konulan Filistinli aktivist Süleyman el-Ceafira, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Terkumya beldesinde yaklaşık 600 dönüm araziye el koyduğunu söyledi. Ceafira, gösteride 3 Filistinlinin gözaltına alındığını, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı. El-Halil kentinin güneyindeki Koruma ve Direniş Komiteleri Koordinatörü Fuad el-Amur da Yatta beldesindeki bir yerleşim biriminden bir grup yerleşimcinin, Filistinli çoban Hamza Ahmed en-Neccar’a saldırarak yaraladığını kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 148

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.