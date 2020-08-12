İsrail: Atina’nın yanındayız

Akdeniz’de Ankara ile Atina arasında yaşanan krize ilişkin İsrail’den açıklama geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in Yunanistan’ın yanında olduğu belirtildi. DW’deki habere göre açıklamada “İsrail Yunanistan’a, deniz alanları ve münhasır ekonomik bölgesini sınırlandırma hakkı konusunda tam destek ve dayanışmasını ifade eder” denildi. Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Akdeniz’de Navtex ilan etmesi Atina ile Ankara arasında tansiyonu yeniden yükseltmişti. Yunanistan, geçen gün Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin acilen toplanmasını istemişti. Yunanistan’ın acil toplantı talebine tepki gösteren Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, “Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. AB, Yunanistan’ın bütün Avrupa’yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir” demişti.

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