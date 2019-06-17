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17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İsrail, Bahreyn'de yapılacak çalıştaya katılmayacak

17 Haziran 2019, Pazartesi 21:47
İsrail'in Kanal 13 televizyonu, ABD'nin bu ay Bahreyn'de düzenlenecek ekonomi çalıştayına İsrailli yetkilileri davet etmeyeceğini aktardı.

ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına İsrail'in davet edilmeyeceği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, ABD yönetimi 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayına İsrailli yetkilileri çağırmama kararı aldı.

Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, bu kararın çalıştayı "siyasallaştırmamak" için alındığı ifade edildi.

Habere ilişkin İsrailli yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail Dışışleri Bakanı Yisrael Katz, dün yaptığı açıklamada ülkesinin Bahreyn'deki çalıştaya katılacağını duyurmuştu.

Filistin yönetimi ise ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen "Refah İçin Barış" çalıştayına katılmayacağını bildirmiş ve konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini dile getirmişti.

AA

Etiketler: Bahreyn, İsrail, ABD, çalıştay
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