İsrail, Batı Şeria'da da işgali genişletiyor: 14 yeni “kaçak yerleşim birimi” daha kurdu!

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’nın el-Halil kentinin güneyindeki topraklarda 7 Ekim’den bu yana 14 yeni “kaçak yerleşim birimi” kurduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletme kararını şiddetle kınıyoruz “Tepelerin Gençleri” isimli radikal bir Yahudi grubun gasbedilen Filistin toprakları üzerinde “kaçak yerleşim birimleri” kurduğunu belirten El Halil’deki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratıb el-Cubur, yaşları 16 ile 26 arasındaki bu aşırılık yanlısı Yahudî gençlerin İsrail hükümetinin himayesi altında faaliyet gösterdiklerini vurguladı. Cubur, “Tepelerin Gençleri” grubunun son olarak Yatta’nın doğusundaki Filistinli El-Cubur ve Ebu Suveylih ailelerine ait olan toprakları gasbederek çevresini çitle çevirdiğini kaydetti. AA

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