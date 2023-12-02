İsrail bir günde 178 Filistinliyi daha katletti

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabahtan bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 69 kişi daha artarak toplam 178'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in sabahtan bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 69 kişi daha artarak, çocuğu kadın ve çocuk, 178'e yükseldi, 589 kişi de yaralandı.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı." ifadesine yer verildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin üzerinde

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişi durdu

İsminin açıklamak istemeyen Filistinli bir yetkili, "insani ara"nın sona ermesi üzerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tekrar başlamasıyla Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin durduğunu kaydetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'den aktarılana göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı bombardımanı helikopterden izledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun yeniden saldırı başlattığı bombardımanı, savaş helikopterinden izledi.

İsrail Savunma Bakanlığının yaptığı yazılı açıklama ve paylaştığı görüntülere göre, Gallant, 1,7 milyon insanın yerinden edildiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını, helikopterle havadan takip etti.

Gazze'ye saldırı planlarını kendisinin onayladığını paylaşan Gallant, "Bu sabah saatlerinde, bu saldırıların büyüklüğü hem İsrailliler tarafından görüldü hem de Hamas tarafından hissedildi." ifadesini kullandı.

İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Han Yunus'u savaş alanı ilan etti

İsrail ordusu, "insani aranın" bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.



İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulundu.

Broşürlerde, "El Karara, El Huzaa, Absan ve Beni Suheyle sakinlerine: Bölgeyi acilen boşaltıp Refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in boşaltılmasını istediği Huzaa ve Absan, Han Yunus'un doğusunda İsrail sınırı yakınlarında, El Karara ise Selahaddin Caddesi yakınında yer alıyor.

İsrail ordusu, ayrıca, 1,7 milyon kişinin göçe zorlandığı bölgeye yeniden başlayan saldırıları sırasında Filistinlilerin sığınabileceğini iddia ettiği yerleri göstermek için tüm Gazze Şeridi'nin 2 bin 300'den fazla bloğa bölündüğü bir harita yayımladı.

İsrail ordusunun ablukayı sıkılaştırdığı ve bir bölümünü işgal ettiği Gazze Şeridi, 365 kilometrekare alanda 2,3 milyon insanın yaşamasıyla kilometrekare başına nüfus yoğunluğunda dünyanın en yüksek üçüncü bölgesi olarak gösteriliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yaralılar yoğunluk nedeniyle ameliyathanelerin önünde yerde yatıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, "Sağlık ekipleri, bu sabah itibarıyla insani aranın bitmesinin ardından başlatılan saldırılar nedeniyle çok sayıda yaralıyla ilgileniyor. Yaralılar yoğunluk nedeniyle acil servislerde ve ameliyathanelerin önünde yerde yatıyor." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki büyük hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle sağlık hizmetlerinin "oldukça felaket durumda" olduğunu belirtti.

Gazze ve kuzey bölgelerindeki tıbbi imkanların son derece kısıtlı olduğuna vurgu yapan Kudra, "Gazze kenti ve kuzeyde hizmet veren 3 hastane küçük ve çok sayıda yaralıyı kaldırabilecek kapasitede değil." ifadesine yer verdi.

Sağlık altyapısında "büyük felaket" uyarısı

Kudra, Gazze ve kuzeydeki tıbbi imkanların artık çok sınırlı olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de ve kuzeyde kalan 3 hastane küçük ve çok sayıda yaralıyı kaldıracak nitelikte değil." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in saldırılarında büyük hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle Gazze merkezi ve kuzeyindeki sağlık altyapısında "büyük felaket" yaşandığını vurgulayan Kudra, "insani ara"nın sona ermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'ni yeniden bombalaması sonrasında sağlık ekiplerinin ilgilendiği yaralı sayısının daha da arttığını kaydetti.

Kudra, sağlık merkezlerinin kapasitesinin çok üzerinde gelen yaralıların acil servislerde ve ameliyathane önlerinde yerlerde beklediğini anlattı.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Gazze'de savaş suçlarını sürdürmesinden uluslararası toplum sorumlu

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı vahşi savaşını sürdürmeye başladı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok ev ve sivil bölgeyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının sürdürülmesinin sorumluluğunu taşıyor." ifadesine yer verildi.

Başta ABD, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken olmak üzere uluslararası toplumun, "İsrail işgalinin suçlarından ve Gazze'de sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik vahşi savaşından" sorumlu olduğu kaydedildi.

Savaş hukuku ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğine vurgu yapan Gazze'deki hükümet, uluslararası toplumun İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi için yeşil ışık yaktığını ifade etti.

Açıklamada, "Filistin halkı kendini her şekilde savunma, özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma, uluslararası yasalar uyarınca başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini kurma ve işgali tamamen topraklarından arındırma hakkına sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: "İnsani ara"nın sağlık sistemine faydası olmadı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığ Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, "İşgalci İsrail, insani aranın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'nde yeni katliamlar gerçekleştiriyor. Bu katliamlar geride çok sayıda şehit ve yaralı bırakıyor." ifadelerini kullandı.

İnsani aranın sağlık sistemine faydası olmadığını vurgulayan Kudra, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt akışının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Netanyahu, Gazze'ye yeniden saldırı için Hamas'ı suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'ye yeniden başlatılan saldırılarla ilgili Hamas suçlandı.

Hamas'ın taraflar arasındaki mutabakata uygun biçimde İsrailli kadın esirleri bırakmadığı, İsrail'e doğru roket fırlattığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar, İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak."

Hamas: İsrail ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da başaramayacak

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'de "insani aranın" sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hamas'ın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada Rişk, "Halkımızın kararlılığı ve direnişimizin kahramanlığıyla, düşmanın suçlarına, Nazi saldırganlığının yeniden başlamasına ve sivilleri hedef almasına karşı koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze Belediyesi: "İnsani ara"da belediyeye bir damla bile yakıt ulaşmadı

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını sürdürmesi nedeniyle kapalı sokakların açılamadığını, sağlık ekiplerinin bombalanan bölgelere ulaşamadığını ve yaralıların hastanelere nakledilemediğini söyledi.

İsrail saldırıları neticesinde Gazze'deki durumu "felaket" şeklinde niteleyen Muhenna, "7 günlük insani ara süresince belediyeye bir damla bile yakıt ulaşmadığını" ifade etti.

Muhenna, Gazze'deki su krizinin giderek derinleştiğini, su kuyularının çalışır durumda olmadığını ve bu durumun bölge sakinlerinin hayatını tehdit ettiğini kaydetti.

Su sıkıntısı nedeniyle kişisel hijyene dikkat edilememesinin risk oluşturduğunu vurgulayan Muhenna, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yeniden başlaması ve (su sıkıntısı nedeniyle) vatandaşların özellikle kişisel hijyene dikkat edememesi bulaşıcı hastalıkların yayılmasıyla ilgili konularda Gazze'deki insani durumu daha trajik hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarına karşı direnişin devam edeceğini vurgulayan Rişk, "İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da saldırılarını sürdürerek başaramayacak." açıklamasında bulundu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 71'e yükseldi

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de sona eren "insani ara"nın ardından İsrail savaş uçaklarının bölgeye düzenlediği saldırıda El Aksa televizyonu kameramanı Abdullah Derviş'in vefat ettiğiniduyurdu.

İsrail'in gazetecileri hedef alarak gerçeklerin üzerini örtmek istediği, onları korkutmaya ve görevlerini yapmaktan alıkoymaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana vefat eden gazetecilerin sayısının 71'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde bir camiyi bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir camiyi bombaladı.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Halime Camisi'ni vurdu.

Saldırı sonucu caminin tamamen yıkıldığı ve hedef alınan bölgede yıkımların olduğu ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Telegram hesabı ve bazı yerel medya kaynaklarında da İsrail'in hedef aldığı caminin fotoğrafı paylaşıldı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisine göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 88 cami tamamen, 174 cami kısmen yıkıldı.

İsrail ordusu, Gazze’de 200’den fazla yeri vurduğunu duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu sabah 07.00’den itibaren kara, hava ve denizden Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar yapıldığı ifade edildi.

Bu saldırılarda Gazze’nin kuzeyinin yanı sıra Han Yunus ve Refah bölgeleri de dahil olmak üzere güneydeki yerlerin de hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “insani ara” sonrası Gazze’de 200’den fazla yerin vurulduğu aktarıldı.

Vurulan yerlerin, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait hedefler olduğu iddia edildi.

BM, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tekrar başlatmasından derin üzüntü duyduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Guterres, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de (İsrail'in) askeri operasyonların yeniden başlamasından derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Haleh, Gazze'de çatışmalara verilen "insani ara"nın yenilenmesinin mümkün olacağını umduğunu ifade eden Guterres, "çatışmaların yeniden başlamasının, gerçek bir insani ateşkesin ne kadar önemli olduğunu" gösterdiğini vurguladı.

UNICEF: Gazze'ye yapılacak daha fazla saldırı "katliam"dan başka bir şeye neden olmayacak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de kalıcı ateşkese ihtiyaç olduğunu ve Gazze'ye yapılacak daha fazla saldırının "katliam"dan başka bir şeye neden olmayacağını belirtti.

Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara"nın bu sabah itibarıyla son bulduğunu hatırlatan Elder, Gazze'de bombardımanların yeniden başladığını belirtti.

Elder, "(Gazze'de) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. Gazze'ye yapılacak daha fazla saldırı 'katliamdan' başka bir şeye neden olmayacak." ifadesini kullandı.

BM Yüksek Komiseri Türk: Gazze'de çatışmaların yeniden başlaması felakettir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de İsrail'in askeri operasyonlarının yeniden başlamasına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamasında, Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasını "felaket" olarak niteleyen Türk, tüm taraflara ve nüfuz sahibi olan ülkelere, insan hakları temelinde ateşkesin sağlanması için çabalarını acilen iki katına çıkarma çağrısında bulundu.

Türk, "İsrailli siyasi ve askeri liderlerin, (Gazze'ye yönelik) saldırıları genişletmeyi ve yoğunlaştırmayı planladıkları yönündeki son açıklamaları oldukça endişe verici." ifadelerini kullandı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce kişinin öldürüldüğünü vurgulayan Türk, bugün binlerce kişinin aynı kaderle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Türk, "Diğer insanlar ise Gazze'nin zaten aşırı kalabalık ve sağlıksız bölgelerine zorla göç ettirilme tehlikesiyle karşı karşıya. Durum, krizin ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

OCHA Sözcüsü Laerke: Savaş değil, 'insani ara' yeniden başlamalı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"İnsani ara"nın ardından Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başladığını hatırlatan Laerke, "Yeryüzündeki cehennem Gazze'ye geri döndü. Savaş değil, 'insani ara' yeniden başlamalı." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını "soykırım savaşı" olarak nitelendirdi

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik soykırım savaşını, Filistinli sivillerin sürekli hedef alınmasını ve evlerinin başlarına yıkılmasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürerek insani felaket ve zorla yerinden etme suçlarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde 2 milyondan fazla Filistinlinin bombardıman altında yaşadığına ve temel insani ihtiyaçlarının yokluğu nedeniyle başvurabilecekleri başka bir yer olmadığına işaret edilen açıklamada, devam eden İsrail saldırılarının "Filistinli sivilleri etkilediği, uluslararası hukuku ve sivilleri korumaya yönelik normları ihlal ettiği" vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıların derhal durdurulması için ABD'yi ve uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'de saldırılarına yeniden başlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

"Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeliyiz. Sağlık sistemi devam eden çatışmalar nedeniyle felce uğradı." değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, Gazze'nin, daha fazla hastaneyi veya yatak kapasitesini kaybetmeyi kaldıramayacağını belirtti.

Ghebreyesus, "(Gazze'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Kalıcı bir ateşkes. Barışa doğru ilerleyen bir ateşkes." paylaşımında bulundu.

Hamas: İsrail "insani ara"nın uzatılması için yaptığımız tüm tekliflerimizi reddetti

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "insani ara"nın uzatılması ve diğer esirlerin de serbest bırakılması için gece boyu müzakerelerin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, yaşlıların yanı sıra İsrail'in Gazze saldırılarında ölen İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilmesinin de teklif edildiği belirtildi.

İsrail'in, "saldırıları yeniden başlatma konusunda önceden aldığı bir karar olduğu için bu teklifleri kabul etmediğine" işaret edilen açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yeniden başlamasından İsrail'in sorumlu olduğu kaydedildi.

İsrail basını: Hamas'ın 10 İsrailli kadını serbest bırakması durumunda "insani ara" uygulanabilir

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, ismi açıklanmayan İsrailli yetkililerin Gazze'de bir gün daha "insani ara" uygulanabileceğini belirttiği ifade edildi.

Katar'ın "insani ara" için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen haberde, "İsrailli yetkililer cuma günü yaptığı açıklamada Hamas'ın rehin tuttuğu 10 kadını serbest bırakması durumunda Gazze'deki çatışmaların durdurulabileceğini ve bir gün daha insani aranın uygulanabileceğini söyledi." ifadesi kullanıldı.

İsrailli esirlerin ailelerine göre, Gazze'deki saldırılar yakınlarının hayatını tehlikeye atıyor

Gazze'de Filistin direniş gruplarının elindeki İsrailli esirlerin aileleri, "insani ara"nın ardından saldırıların yeniden başlamasının yakınlarının hayatını tehlikeye attığını belirtiyor.

Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" adlı internet sitesinin haberine göre, Gazze'deki esirlerin aileleri, İsrail hükümetine saldırıların durması ve "insani araya" yeniden geri dönülmesi için tüm seçenekleri kullanma çağrısı yaptı.

Habere göre, kuzeni Gazze'de esir olan Udi Goren, "esirlerin serbest kalması için saldırı seçeneğinin seçilmesi, sevdiklerimizden vazgeçilmesi anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Aileler, saldırıların ve bombardımanın yeniden başlamasının esirlerin hayatını tehlikeye attığını vurguluyor.

"Gazze'deki savaş suçlarından ABD sorumludur"

Açıklamada ayrıca, "Gazze'de siyonist savaş suçlarından İsrail'e tam destek veren ABD yönetimi ve ABD Başkanı Joe Biden'in sorumlu olduğu" ifade edildi.

Hamas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dünkü ziyaretinin ardından İsrail'e yeniden yeşil ışık yakıldığı ve yeni planların ABD tarafından onaylanmasıyla saldırıların tekrar başlayacağının ilan edildiği değerlendirmesinde bulundu.

BM: İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik iddialar soruşturulmalı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlerin taciz ve toplu cezalandırmaya tabi tutulduğuna yönelik iddiaların soruşturulması gerektiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi veren Dujarric, çatışmaya "insani ara" verilen dönemde BM'nin çok ciddi şekilde yardım sevkiyatını artırabildiğini kaydetti.

Dujarric, buna rağmen ulaşan yardımların yetersiz olduğuna dikkati çekerek saldırıların tekrar başlamasıyla yardım sevkiyatının zorlaşacağını söyledi.

İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin taciz ve toplu cezaya maruz bırakıldığına ilişkin iddialar hakkında Dujarric, "Söz konusu iddialar soruşturulmalı." dedi.

Dujarric, mevcut kriz öncesinde de BM'ye bağlı insan hakları yetkililerinin İsrail'deki Filistinli esirlerin durumu hakkında endişelerini dile getirdiklerini anımsattı.

İsrail, BM Filistin Koordinatörü'nün vizesini yenilemeyecek

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'le ilgili ise Dujarric, İsrailli yetkililerin Hastings'in vizesini uzatmayacakları bilgisini paylaştıklarını bildirdi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hastings'in kendisine ve yaptığı işe güveninin tam olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya hesaplarında Hastings'e yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Dujarric, "BM personeline yönelik kişisel ve doğrudan saldırılar kişilerin hayatlarını riske sokar ve asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Dujarric, BM'nin bölgelere koordinatör atamadan önce ülkelerle irtibat kurduğunu aktardı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir: Gazze'yi ezmeli ve oraya dönmeliyiz

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarına ara vermeden devam etmesini istedi.

Gazze'nin işgal edilmesi çağrısı yapan Ben-Gvir, "Gazze'yi tüm gücümüzle ezmeli, Hamas'ı yok etmeli ve Gazze Şeridi'ne dönmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli adreslere gece saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, bu baskınlarda en az 13 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 403'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.

Gazze Şeridi yakınlarında havan mermisi düşmesi sonucu 5 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi yakınındaki Nirim yerleşim bölgesine havan mermisinin düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, havan mermisi düşmesi nedeniyle 3'ü orta dereceli 2'si hafif 5 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde "insani aranın" bitmesinin ardından İsrail ordusu ilk kez yaralananların olduğunu duyurdu.

Öte yandan Hamas'tan, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan gelen “şüpheli hava hedefinin” engellendiğini duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler çalındığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan’dan İsrail sınırlarına gönderilen “şüpheli hava hedefinin” savunma sistemince engellendiği ifade edildi.

Engellenen “şüpheli hava hedefinin” ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda ise 2 kişi öldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda Nasife Mazrani ve oğlu Muhammed'in vefat ettiği kaydedildi.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında, 3'ü gazeteci ve 3'ü çocuk, ölen sivillerin sayısı 22'ye yükseldi.

İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait “hedeflere” hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan’da Hizbullah’a ait “hedeflerin” hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu.

Ordunun yazılı açıklamasında, Lübnan’dan İsrail topraklarına saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Buna karşılık İsrail savaş uçakları, helikopterleri ve topçularının Hizbullah’a ait “hedeflere” saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, “İsrail’e ateş açmaya hazırlanan bir grubun” da hava aracıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli vefat etti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu bu sabah “insanı aranın” sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.