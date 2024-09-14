İsrail bölge için tehdit

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail saldırılarına işaret ederek, “Gazze’deki savaş Filistinli siviller için korkunç bir trajedidir. Sivillerin vahşice öldürülmesini kınıyoruz ve savaşın derhal sona ermesini talep ediyoruz” dedi. Lübnan halkının savaş değil barış ve istikrar istediğine vurgu yapan Borrell, AB’nin zorlukları yenmesinde Lübnan halkının yanında olduğuna dikkati çekti.



Daha kapsamlı bir çözüm yolu şart

Savaşın kaçınılmaz olmadığını, savaştan kaçınmak için iradenin gerektiğini söyleyen Borrell, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik savaşının başta Lübnan olmak üzere bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini aktardı. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasının kara sınırlarının çizilmesi de dahil kapsamlı bir çözümün yolunu açması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Borrell’in İsrail ziyaretinin 14-15 Eylül olarak planlandığı ancak Tel Aviv yönetiminin bu ziyareti AB Temsilcisi’nin görev süresinin sonlanacağı ekim sonuna ertelemesini talep ettiği aktarıldı.