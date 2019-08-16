İsrail, bölgeyi dinî savaşa sürüklüyor

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail’in Kudüs’e yaptığı saldırılarla bölgeyi gerginliğe iterek “dinÎ bir savaşa” yol açtığı uyarısında bulundu.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail’in Kudüs’e yaptığı saldırılarla bölgeyi “dinî savaşa” yol açacak şekilde gerginliğe sürüklediğini bildirdi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya girerek ibadet edenleri dışarı çıkarması ve kutsal mekanı bir süreliğine ibadete kapatmasına ilişkin Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “İsrail’in Mescid-i Aksa’yı boşaltması, daha önceki adımlarına ek olarak Mescid-i Aksa’nın zamansal ve mekansal bölünmesine dair provokatif bir adımdır” ifadesine yer verildi. Bakanlığın açıklamasında ayrıca uluslararası topluma, İsrail’in bölgeyi “dini savaşa götürecek” gerginliklerine müdahale etme çağrısında bulunuldu.

Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı’nın ilk gününe tekabül eden Yahudilerin Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talep eden fanatik Yahudiler, bayramın ilk günü gruplar halinde Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi. İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif içinde müdahale etti ve 61 Filistinliyi yaraladı. Yaralı Filistinlilerden 15’i hastanelere kaldırıldı. Mescid-i Aksa ve

Kudüs’teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994’te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden Yahudiler, 2003’ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail’in tek taraflı kararı çerçevesinde, polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.