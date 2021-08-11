"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İsrail bu sene Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 81 binayı yıktı

11 Ağustos 2021, Çarşamba 19:29
Filistin'e bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail makamlarının 1 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 81 binayı yıktığını açıkladı.

Kudüs İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Hedmi, Latin Amerika ülkelerinin Filistin nezdindeki temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Hedmi, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilere yönelik tehcir planı ve İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına dikkati çekti.

Doğu Kudüs'ün çok tehlikeli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Hedmi, İsrail'in yıkım ve tehcir politikalarıyla yüzlerce Filistinliyi evsiz bırakmayı planladığını söyledi.

Hedmi, yıl başından bu yana İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 81 binayı yıktığını, söz konusu İsrail makamlarının yeni bina yapımına da izin vermediğini kaydetti.

İsrail'in ayrıca kutsal kentte gözaltı operasyonlarını artırdığına işaret eden Hedmi, bu yıl çok sayıda Filistinli çocuğun da gözaltına alındığını ifade etti.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sık sık Filistinlilere ait yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

AA

Etiketler: İsrail, Doğu Kudüs, Filistinli, ev
Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Koca: Tüm okullarımız zamanında açılacak

    İsrail bu sene Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 81 binayı yıktı

    'Taliban 90 gün içerisinde Kabil'i ele geçirebilir'

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'aşı' açıklaması

    Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir UCM'de yargılanacak

    Tunus'ta orman yangını nedeniyle 450 hektarlık alan kül oldu

    4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Ordu'da 255 noktada heyelan meydana geldi

    Helikopterle kurtarıldılar

    Manavgat'ta bir yangın daha çıktı

    Kamudaki işçilerin taban ücreti 4100 lira oldu

    Cezayir'deki yangınlarda ölü sayısı 65'e yükseldi

    Muğla - Köyceğiz'deki yangın Denizli sınırına yaklaştı

    64 yaşına girecek Süper Lig'in unutulmayanları

    Hayal kırıklığına uğratmayacak zam teklifi bekliyoruz

    Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta zorlu saatler: Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

    İkinci ek yerleştirme ve baraj puanının düşürülmesine ilişkin detaylar

    Afganistan'da Türk askeri için risk büyüyor

    Yüzde 70 aşılanırsa pandemi zamanla biter

    Yeni sistem koalisyona mecbur etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim atmosferi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Belâlar neden devam eder?
    Risale-i Nur'dan

    Kalbî ve ruhî sıkıntıların ilâcı namaz
    Ahmet BATTAL

    Tercih yapacaklara ufuk açıcı notlar-2
    Faruk ÇAKIR

    Bu tablonun sorumlusu kim?
    Genel

    Yeni sistem koalisyona mecbur etti
    Mert Gönenli

    Musîbet-i Amme
    Cevher İLHAN

    Şimdi de Afganistan’ı parçalama plânı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.