İsrail’de askere gitmeyi reddedenlerde rekor artış

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Yesh Gvul, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde devam eden savaşı nedeniyle İsrail ordusunda hizmet etmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış olduğunu açıkladı.

Yesh Gvul, X hesabından yaptığı açıklamada, orduda hizmeti reddedenlerden biri olan Sophia Our’un sözlerine yer verdi. Yesh Gvul, Gazze’deki savaş nedeniyle İsrail ordusunda hizmet etmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış olduğunu kaydetti. Orduya katılmayı reddeden Sophia, “İnsanlıktan soyutlanmanın tam bir sessizlik içinde devam etmesini engelleyecekse, bedelini ödemeye ve hapishanede kalmaya devam etmeye hazırım. Hapishaneden bile söylemeliyim onlar (Filistinliler) insan!” diyerek, orduya katılmaktansa hapiste kalmayı tercih edeceğini ilan etti. AA

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