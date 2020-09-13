İsrail'de halk Netanyahu'yu istifaya davet ediyor

İsrail’de 3 ayı aşkın süredir devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler cumartesi günü 10 bin kadar protestocunun katılımıyla sürdü.

Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde cumartesi akşamı toplanan protestocular, Başbakan Netanyahu’yu hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle istifaya davet etti. Göstericiler, artan Covid-19 vakaları nedeniyle hükümetin ülke genelinde karantina uygulanması planına tepki gösterdi. Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından Ağustos ayında yayınlanan bir anket, İsraillilerin yüzde 61'inin koronavirüs pandemisi yönetiminde Netanyahu'ya güvenmediğini ortaya koydu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösterinin yapılacağı alana çıkan yolları trafiğe kapattı. Euronews Türkçe

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