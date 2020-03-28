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28 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İsrail'de vaka sayısı 3460'a yükseldi

28 Mart 2020, Cumartesi 17:00
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 bin 460'a ulaştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 425 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 3 bin 460'a çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 50'sinin durumunun ağır olduğu, 89 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, bugüne kadar 12 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında, tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

AA

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