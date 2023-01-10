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10 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

İsrail'de yeni hükümetin ilk icraatı ''işgal yasası'' oldu

10 Ocak 2023, Salı 20:26
Yahudi yerleşimciler için ceza kanunu uygulama süresini uzatan işgal yasa tasarısı Meclis Komisyonu'nda onaylandı.

İsrail’den yeni provokasyonlar

 

İsrail'de, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan İsrailli yerleşimciler için ceza kanunu uygulama süresini uzatan işgal yasa tasarısı Meclis Komisyonu'ndan geçti.

Meclis'ten yapılan yazılı açıklamada, 120 milletvekilinden 58'inin yasa tasarısını onayladığı, 13'ünün aleyhte oy kullandığı belirtildi.

Tasarının ikinci ve üçüncü oylama için Meclis'teki Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu'na yönlendirildiği ifade edildi.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Meclis oturumunda yasa tasarısını sunarken, "Bu yasaya 24. Meclisi feshetme yasası diyebilirsiniz. Bu, hükümetin sunduğu ilk yasadır." dedi.

Yapılan oturumda konuşan Arap Milletvekili Ayide Tuma Süleyman, yasa ile Filistin topraklarında işgalin devamlılığını sağlama ve işgal altındaki topraklarda bir sömürge rejimi kurmanın hedeflendiğini söyledi.

İsrail Parlamentosu, Haziran 2022'de ceza kanununun işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsrail vatandaşı yerleşimciler için uygulanmasını sağlayan olağanüstü halin temmuz sonrasına uzatılmasına ilişkin yasa tasarısı, Meclis'ten geçmemiş, önceki İsrail hükümetinin düşmesine yol açmıştı.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da yürürlükte olan "Yahudi yerleşimci yasası", bölgedeki yaklaşık yarım milyon Yahudi yerleşimciye İsrail vatandaşı muamelesi yapılmasına izin veriyor.

Söz konusu "yerleşimci yasası", Batı Şeria'da yaşayan İsrailli yerleşimcilerin, aynı bölgedeki Filistinlilerin aksine İsrail askeri mahkemeleri yerine sivil mahkemelerde yargılanması, sosyal güvenlik sisteminden faydalanması gibi ayrıcalıkları sağlayan olağanüstü halin düzenli olarak 5 yılda bir uzatılmasını öngörüyor.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Uluslararası toplum bu konuyu barış görüşmelerinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görüyor.

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AA

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