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3 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İsrail’den bir “Mavi Marmara” vak’ası daha

03 Nisan 2024, Çarşamba 16:59
Kıbrıs Adası’ndan Gazze’ye gemilerle gönderilen insani yardımın 240 tonu, Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) adlı ABD yardım kuruluşunun 7 üyesinin İsrail’in bombalı saldırısında öldürülmesi sebebiyle teslim edilemeden geri döndü.

Kıbrıs Adası’ndan Gazze’ye gemilerle gönderilen insani yardımın 240 tonunun, Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) adlı yardım kuruluşunun 7 üyesinin İsrail saldırısında yaşamını yitirmesi nedeniyle teslim edilemeden geri döndüğü bildirildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, Larnaka Limanı’ndan deniz yoluyla Gazze’ye gönderilen insani yardımların, 90-100 ton kadarının insanlara ulaştırıldığını, ardından İsrail saldırısı sonucu WCK’nin 7 üyesinin hayatının kaybetmesi sonucu dağıtılamayan 240 ton yardımın gemiler ile tekrar Kıbrıs’a döndüğünü kaydetti. Kıbrıs Adası’ndan Gazze’ye insani yardım amacıyla oluşturulan deniz koridoruyla WCK ve Open Arms kuruluşları, insani yardımların ilk kısmını 11 Mart’ta bir gemi ile bölgeye göndermişti. Cumartesi günü 3 gemi ile yola çıkan insani yardımların ikinci kısmı ise önceki akşam saatlerinde Gazze sahillerine ulaşmıştı. 

Beyaz Saray: Öfkeliyiz

Beyaz Saray, İsrail’in saldırısında World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden dolayı “öfkeli” olduklarını ve olayın kapsamlı şekilde soruşturulmasını beklediklerini açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, saldırıya ilişkin büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Dün, İsrail hava saldırısında WCK’den çok sayıda insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten ötürü öfkeliyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadesini kullandı. Gazze’deki İsrail saldırılarında 200’den fazla insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü kaydeden Kirby, “ABD, insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlama konusunda daha fazlasını yapması için İsrail’e baskı yapmaya devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu. İsrail’in Gazze’deki hava saldırılarında, aralarında üç İngiliz vatandaşının da bulunduğu yardım gönüllülerinin vefat etmesi üzerine, İsrail’in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. 

İNGİLTERE’DEN KINAMA

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınma ve Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Andrew Mitchell, yaptığı yazılı açıklamada, Hotovely’yi bakanlığa çağırdığını ifade etti. Mitchell, “Hükümetin, aralarında 3 İngiliz vatandaşın da bulunduğu 7 Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) yardım görevlisinin korkunç şekilde öldürülmesini açıkça kınadığını belirttim.” ifadelerini kullandı. 

İSRAİL’E BASKI ÇAĞRISI

Suudi Arabistan ve İspanya, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Cidde'de bir araya geldi. Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmelerin de ele alındığı görüşmede saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu. 

AA

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