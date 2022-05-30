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30 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İsrail'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

30 Mayıs 2022, Pazartesi 13:20
İsrail, İran'da bir albayın suikast sonucu öldürülmesi sonrası Türkiye'ye gidecek vatandaşları için 'gerçek tehdit' bulunduğu gerekçesiyle seyahat uyarısı yayınladı. İran'ın, İsrail hedeflerine yönelik misilleme yapabileceği öne sürüldü.

İran, başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın sokak ortasına motosikletli iki saldırgan tarafından 5 kurşunla öldürülmesi nedeniyle İsrail'i suçladı. 

Son suikast nedeniyle iki ülke arasında gerilim artarken, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İran'ın İsraillileri hedef almaya çalışabileceğine yönelik 'artan endişeleri" dile getirdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin pazartesi günü yayımlanan açıklamasında, "İran'ın, geçen hafta Devrim Muhafızları subayının ölümünden İsrail'i sorumlu tutmasından, hatta birkaç hafta öncesinden Tahran'ın dünyadaki İsrail hedeflerine zarar verme girişimleri konusunda savunma teşkilatında artan bir endişe var." denildi. 

Açıklamada, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının 'keskinleştirildiği' ve bu ülke ile birlikte İran'a sınırı bulunan diğer ülkelerin "İsrailliler için bu günlerde yüksek düzeyde risk" oluşturduğu vurgulandı.

Güvenlik yetkilileri, seyahat uyarılarının 'Türkiye'deki İsraillilere yönelik gerçek tehditler' nedeniyle yapıldığını belirtirken detay vermedi. 

Açıklamada, İran ile sınırı bulunan ülkelere seyahat etmeleri durumunda İsrail vatandaşlarının 'dikkatli olmaları ve gerekli önlemlere uymaları' istendi. 

Euronews Türkçe

Etiketler: İsrail, Türkiye, seyahat, uyarı
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  • Gültekin

    30.5.2022 14:59:20

    Hem korkuyorlar, hem de yapıyorlar. Korkunun ecele hiç bir faydası yoktur. İsrailliler, her şeyden önce insan öldürmeyi değil de, insan yaşatmayı öğrenebilirlerse, o zaman hiç korkmasına gerek kalmayacak, bunu niçin öğrenmek istemiyorlar da kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attıkları gibi halkını da tehlikeye atıyorlar, böyle devlet de olmaz insanlıkta olmaz.

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