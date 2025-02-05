"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

İsrail'den vahşete devam

05 Şubat 2025, Çarşamba 23:46
İsrail ordusunun, Gazze’de ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlandığı 19 Ocak’tan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria’da 380 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, 15 gün önce Cenin kentiyle başlayarak saldırılarını yoğunlaştırdığı, Cenin Mülteci Kampı ile Tubas ve Tulkerim kentlerinde gözaltı ve baskınlarını artırarak sürdürdüğü kaydedildi. Filistinlilere yönelik “sistematik tutuklama politikası”nın uygulandığı belirtilen açıklamada, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik de sistematik suç ve vahşetin arttığı vurgulandı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin Mülteci Kampı’ndaki 30 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Depreme karşı ortak tedbir çağrısı

    İskilipli Atıf Hoca Çorum’da mezarı başında yad edildi

    Eşitliği, adaleti, hak ve hürriyeti Z kuşağı getirecek

    İsrail'den vahşete devam

    AB’ye, İsrail’le ticareti yasaklama çağrısı

    İnsanların yüzde 77’si ‘dindar lider’ istemiyor

    İstanbul’da yaşama maliyeti 82 bin lirayı aştı

    Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan Mustafa Bazna dualarla ebedi aleme uğurlandı

    Almanya Genelkurmay Başkanı: Rusya'yı "açık tehdit" olarak görüyoruz

    Trump'tan "İran'a maksimum baskı" imzası

    BM: 565 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü

    Ege Denizi'nde, 8 ayda 2 bin 500'den fazla deprem gözlemlendi

    Fransa'da tek kullanımlık elektronik sigaralara yasak geliyor

    Trump'tan Gazze'yi ''işgal planı''

    Meteoroloji'den Marmara'nın doğusuna kuvvetli kar yağışı uyarısı

    Amerikalı Müslümanlar Trump-Netanyahu görüşmesine tepki gösterdi: Netanyahu bir "savaş suçlusu"

    İslam, demokrasiyle bağdaşır

    Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 33 kişi yaralandı

    İsveç'te okula silahlı saldırı: 10 kişi öldü - "İsveç tarihinin en kötü toplu silahlı saldırısı"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tekelci ve güdümlü medya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Gezen tavuk leziz olur!
    Risale-i Nur'dan

    Mesleğimizin esası uhuvvettir
    Genel

    Eşitliği, adaleti, hak ve hürriyeti Z kuşağı getirecek
    Cevher İLHAN

    “Deprem enkazı” duruyor...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lâiklik nasıl tatbik edildi?
    Genel

    Depreme karşı ortak tedbir çağrısı
    Hasan KOÇ

    “Küstüm” demeyiniz
    Ali FERŞADOĞLU

    “İyilik ve takva konusunda yardımlaşın”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.