İsrail'den vahşete devam

İsrail ordusunun, Gazze’de ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlandığı 19 Ocak’tan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria’da 380 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, 15 gün önce Cenin kentiyle başlayarak saldırılarını yoğunlaştırdığı, Cenin Mülteci Kampı ile Tubas ve Tulkerim kentlerinde gözaltı ve baskınlarını artırarak sürdürdüğü kaydedildi. Filistinlilere yönelik “sistematik tutuklama politikası”nın uygulandığı belirtilen açıklamada, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik de sistematik suç ve vahşetin arttığı vurgulandı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin Mülteci Kampı’ndaki 30 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini bildirdi. AA

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