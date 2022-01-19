İsrail'den 'vahşice' bir zorbalık daha: Gece yarısından sonra yıktılar!

İsrail ekipleri, uluslar arası bütün tepkilere rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Salihiye ailesinin evini dün gece yarısından sonra yıktı, İsrail polisi ev sakinlerini gözaltına aldı.
Filistinli Salihiye sesini dünyaya duyurmak istiyor
Salihiye ailesinin avukatı Velid Taye yaptığı açıklamada, “Büyük bir İsrail polis gücü, gece saat 03.00 civarı Salihiye ailesinin evine baskın düzenledi. Evde bulunanlardan bazılarına saldırdıktan sonra polis merkezine götürdü.” dedi.
Taye, İsrail güçlerinin yaptıklarını “vahşice” bir tasarruf şeklinde niteleyerek, polisin ev sahibi Mahmud Salihiye dahil yaklaşık 20 kişiyi gözaltına almasının ardından belediye ekiplerinin evi yıktığını kaydetti.
İsrail’deki koalisyon hükümeti ortaklarından sol eğilimli Meretz Partisi Milletvekili Mossi Raz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İsrail belediyesinin polis koruması ve desteğinde Salihiye ailesinin evini gece yarısı yıkmasına tepki gösterdi.
AA