İsrail'den 'vahşice' bir zorbalık daha: Gece yarısından sonra yıktılar!

İsrail ekipleri, uluslar arası bütün tepkilere rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Salihiye ailesinin evini dün gece yarısından sonra yıktı, İsrail polisi ev sakinlerini gözaltına aldı.

Filistinli Salihiye sesini dünyaya duyurmak istiyor Salihiye ailesinin avukatı Velid Taye yaptığı açıklamada, “Büyük bir İsrail polis gücü, gece saat 03.00 civarı Salihiye ailesinin evine baskın düzenledi. Evde bulunanlardan bazılarına saldırdıktan sonra polis merkezine götürdü.” dedi. Taye, İsrail güçlerinin yaptıklarını “vahşice” bir tasarruf şeklinde niteleyerek, polisin ev sahibi Mahmud Salihiye dahil yaklaşık 20 kişiyi gözaltına almasının ardından belediye ekiplerinin evi yıktığını kaydetti. İsrail’deki koalisyon hükümeti ortaklarından sol eğilimli Meretz Partisi Milletvekili Mossi Raz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İsrail belediyesinin polis koruması ve desteğinde Salihiye ailesinin evini gece yarısı yıkmasına tepki gösterdi. AA

Okunma Sayısı: 235

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.