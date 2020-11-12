"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İsrail'den yeni işgal adımı

12 Kasım 2020, Perşembe 20:19
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Ramat Shlomo Yahudi yerleşim birimine 108 yeni konut inşa edilmesi planını onayladı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN’ın haberinde, Kudüs Belediyesi'nin, Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan, çoğunlukla ultra-Ortodoks Yahudilerin oturduğu Ramat Shlomo yerleşim birimine 108 yeni konutun inşa edilmesini onayladığı belirtildi.

Haberde, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in 2010’daki İsrail ziyareti sırasında bu yerleşim biriminin genişletilme kararının duyurulduğu ve buradaki inşaat faaliyetinin o sırada İsrail hükümeti ile eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi arasında krize neden olduğu ifade edildi.

Donald Trump’ın 4 yıl önce ABD başkanlığına seçilmesiyle beraber İsrail yönetimi de Ramat Shlomo’da dondurduğu inşa faaliyetlerini yeniden başlatmış ve o günden bu yana yüzlerce konut inşa edilmişti.

İsrail’in Haaretz gazetesinde bugün yer alan haberde de İsrail'in Doğu Kudüs'te binlerce konut inşasını, ABD Başkanı Joe Biden'in Ocak 2021’de görevi devralmadan önce onaylamayı planladığı belirtilmişti.

Haberde, Kudüs'teki İsrail belediyesinin ve İsrail Toprak Kurumunun, gelecek iki ay boyunca inşaat planlarını belirlemek, onaylanmasını hızlandırmak için çalışacaklarına işaret edilmişti.

ABD’deki seçimlerde başkan seçilen Demokrat Parti adayı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyaları sırasında Arap-İsrail çatışmasını çözmek için "iki devletli çözüme” bağlı olacaklarını ve Batı Şeria'da "ilhaka" karşı çıkacaklarını söylemişti.

Buna karşılık İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme ile ilhak planı konusunda eski Başkan Trump ve yönetiminden kayıtsız şartsız destek alıyordu.

AA

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'den yeni işgal adımı

    'Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor'

    Yunan tankeriyle çarpışmışlardı: Türk balıkçı teknesindeki 5 kişi toprağa verildi

    İstanbul'daki sigara yasağının detayları açıklandı

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı

    Geçen ay 466 Filistinli gözaltına alındı

    Gaziantep Valiliği önünde şüpheli paket paniği

    Hollanda'da Suudi Arabistan Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 52 milyon 441 bini aştı

    Konya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

    Libya'da seçim konusunda anlaşıldı

    İbre seçime dönüyor

    Gazetecilik bu değil

    Hırvatistan'la 3-3 berabere kaldık

    Biden'ın kabinesi konuşulmaya başladı

    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni Kovid-19 genelgesi

    Son 24 saatte 2693 vatandaşa daha hastalık tanısı konuldu

    ABD'de son 24 saatte 1446 ölüm ve 144 bin yeni vaka!

    'Çin'in baskılarına boyun eğmeyeceğiz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hangisine itibar edelim?
    Genel

    İbre seçime dönüyor
    Ahmet BATTAL

    Sistemsizliğin mimarları, ses verin!
    Cevher İLHAN

    “Şahsîleştirilmiş politikalar”ın akıbeti…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Uzmanları dinlemeyelim mi?
    Risale-i Nur'dan

    Zaman, mekân sohbetimize mâni olamaz
    Ali FERŞADOĞLU

    İmanımızı yenilemeyecek miyiz?
    Süleyman KÖSMENE

    Tedbirde odun yığınlarının yeri
    Mikail YAPRAK

    Ekonomik krize sebep israf! Çare: İktisad!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.