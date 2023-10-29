İsrail, diplomatlarını geri çekti

Türkiye’nin Gazze saldırısıyla ilgili tepkisini giderek sertleştirmesi sonrası İsrail, diplomatlarını geri çekme kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, “iki ülke ilişkilerini yeniden değerlendirmek” amacıyla Türkiye’deki diplomatlarını geri çağırdığını duyurdu. Eli Cohen sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada “Türkiye’den gelen ciddi açıklamaları göz önünde bulundurarak, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirmek üzere diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim” dedi. İsrail’in İstanbul başkonsolosluğundan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada da yurt dışında giderek artan “terörist tehditler” gerekçe gösterilerek İsrail vatandaşlarından kendi güvenlikleri için Türkiye’yi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunulmuştu. Haber Merkezi

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