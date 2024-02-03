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İsrail’e bir suç duyurusu daha

03 Şubat 2024, Cumartesi 21:25
Cezayir Avukat Örgütleri Birliği, “Filistin halkına karşı soykırım suçu işleyen” İsrailli yetkililer hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, “Cuma günü Filistin halkına karşı soykırım suçu işleyenler hakkında ilk suç duyurusu Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Lahey’deki genel merkezindeki Başsavcılık Ofisine sunuldu.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, suç duyurusunun Cezayirli avukatlar ve Cezayir Hakimler Sendikasının yanı sıra Filistin, Ürdün, Tunus ve Moritanyalı avukatların sendika ve dernekleri tarafından imzalandığı kaydedildi. Birliğin açıklamasında, soykırım suçlarına ilişkin suç duyurusunun, bu suçların tamamını kanıtlayan çok sayıda belgelenmiş fotoğraf ve videonun da dahil olduğu, toplanan bir dizi belgenin yanı sıra tarafsızlıkları ve dürüstlükleri ile tanınan BM kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan bir grup resmi belgeye dayandığı aktarıldı. Açıklamada, suç duyurusunun aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı’nın 26 Ocak’ta yayınladığı, “işgal altındaki topraklarda soykırım suçlarının işlendiğini gösteren yeterli kanıtın varlığını kabul eden” “tarihi” kararına da dayandığı belirtildi.

AA

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