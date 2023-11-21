İsrail’e giden gemilerin bir izahı var mı?

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “7 Ekim’den bu yana Türk limanlarından İsrail limanlarına 300’e yakın yük gemisinin —jet yakıtı dahil— akaryakıt, çimento, gıda, demir çelik taşımasını; ayrıca her gün düzenli hava kargo seferleri yapılmasını nasıl izah ediyorsunuz?

Türkiye’nin İsrail’in -kuvvetle muhtemel askeri sanayisi için de- kullandığı demir çeliğin yüzde 65’ini tedarik etmesinin bir açıklaması var mı?” diye sordu. Bir ülkenin saygınlığının, o ülkenin demokrasi kültüründeki gelişmişliğine bağlı olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, “Demokrasi ve hukukun üstünlüğü listesinde dünyada en son sıralarda yer aldığını dünya alem bilirken dünyaya adalet dersleri vermeyi kim ciddiye alabilir? ‘Kendi halini düzelt’ derler ve maalesef bazıları sesli bazıları da sesli olarak diyorlar. Dünya beşten büyüktür derken, Türkiye’nin de birden büyük olduğunu kabul etmeyen bir anlayışla Türkiye yönetilmeye çalışılmıyor mu? Bu adaletsiz, hak ve hukuk tanımaz anlayışla mı dünyayı adalete çağırıyorsunuz?” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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