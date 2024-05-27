İsrail’e silah ambargosu uygulanmalı

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Refah’taki saldırıları durdurması yönündeki kararına rağmen saldırılarını yoğunlaştıran İsrail’e silah ambargosu uygulanması ve diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.

Albanese, X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu. UAD’nin Refah’taki saldırıların durdurulması kararına rağmen İsrail’in buradaki saldırılarını yoğunlaştırdığını belirten Albanese, Refah’ta mahsur kalanlardan aldığı haberlerin “dehşet verici” olduğunu vurguladı.

Albanese, “Emin olun, İsrail, biz durdurana kadar bu çılgınlığı durdurmayacak. UAD’ye üye devletler, İsrail saldırılarını durduruncaya kadar yaptırım ve silah ambargosu uygulamalı, İsrail ile diplomatik, siyasi ilişkileri askıya almalı.” ifadelerini kullandı.

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İsrail’in saldırıları UAD kararının ihlâlidir

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail’in Refah’a yönelik süregelen saldırılarının, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail’in Refah’taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması kararının açık ihlali olduğunu bildirdi.

Harris, İrlanda’nın Wicklow bölgesinde, basın mensuplarına, İsrail’in Refah’a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İrlanda Başbakanı, İsrail’in Refah’taki saldırılarının kınanması gerektiğini belirterek, saldırıların bölgedeki insani felaket açısından durumu daha da kötüleştireceği değerlendirmesinde bulundu. UAD’nin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği kararına atıfta bulunan Harris, “Bu saldırılar, uluslararası bir mahkemenin dün verdiği kararın açık ihlalidir.” ifadesini kullandı.

Londra - aa