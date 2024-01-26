israil’in Gazze'deki bin camiyi bombalarla yıkmasına rağmen, enkazların üzerinden hâlâ ezan sesleri yükseliyor.

Molozlar arasında namaz

Saldırıların başlamasından bu yana İsrail’in Gazze'deki bin camiyi yoğun bombardımanla yıkıp tahrip etmesine rağmen, enkazların üzerinde hâlâ namaz çağrısı yapılıyor ve Filistinli Müslümanlar bir araya gelerek molozların arasında namazlarını kılıyorlar.

Sadece 200 cami kaldı

Dinî İşler ve Vakıflar Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de 1205 mabed vardı. Bunların 5'i farklı mezheplere ait Hıristiyan kiliseleri, geri kalanı Müslümanlara ait olan camilerdi. Saldırılar sonrası ayakta kalan cami sayısı sadece 200.

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İsrail, Ezanı susturamadı

Savaşın başlamasından bu yana Gazze’deki bin camiye yapılan bombardımana rağmen, enkazın üzerinden hala namaz çağrısı yapılıyor ve yerinden edilmişler, molozların arasında namazlarını kılıyorlar.

Dindar bir Müslüman olan Bera, Gazze’de her sokakta cami bulunduğu ve kendi yaşadığı bölgede 3 cami olmasına rağmen, hepsinin İsrail’in savaş makinesi tarafından yıkıldığını ve İsrailin mabetleri özellikle hedef aldığını belirtti. Bera, devam eden saldırılar nedeniyle Gazze’deki çoğu camiden ezan sesinin duyulmadığını söyledi. Zira camiler yıkıma uğradı ve insanlar göç etmeye başladı. Independent Türkçe’nin haberine göre Bera’nın sözleri doğruydu; Gazze’de Müslümanlar ve Hristiyanlar için eskiden her sokakta bulunan mabetler, şimdi azaldı. İsrail ordusu birçok camiyi yıktı, aynı şekilde kiliseler de büyük zarar gördü.

Kiliseler de zarar gördü

Dini İşler ve Vakıflar Bakanlığı verilerine göre, Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerinde bin 205 mabet var. Bunların 5’i farklı mezheplere ait Hristiyan kiliseleri, geri kalanı ise Müslümanlara ait olan camiler. Dini İşler ve Vakıflar Bakanlığı Müsteşarı Abdulhadi el-Agha’ya göre, İsrail Gazze’de bin camiyi yıktı ve sadece 200 cami ayakta kaldı. Bu camilerde ibadetler zorlukla sürdürülüyor ve nadiren ezan okunuyor. El-Agha, tamamen yıkılan camilerin çoğunun Gazze’nin kuzeyinde, geri kalanının ise güneydeki Han Yunus’ta olduğunu, diğer bölgelerdeki camilerin de bu savaşta zarar görmediği anlamına gelmediğini belirtti. “İsrail saldırılarından Hristiyan tesisleri de zarar gördü” diyen Vakıflar Müsteşarı, İsrail ordusunun Baptist Kilisesi’ne (Protestanların tek kilisesi), Yunan Ortodoks Kilisesi’ne ve Latinlerin Kutsal Aile Kilisesi’ne saldırdığını belirtti. Bazı saldırılar, kilisede çocuklarıyla birlikte dua eden sivillerin olduğu sırada gerçekleşmiş, bu da kiliselerinin bir kısmının yıkılmasına ve içeridekilerin ölmesine veya yaralanmasına yol açmış.

Kültürel miras niteliğinde dini yapılar

El-Agha, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki tarihi camileri yıktığına ve bu camilerin dünyanın en eski kilise ve camilerinden bazılarını içeren bir bölgenin uzun geçmişine tanıklık ettiğine üzüntüyle dikkat çekiyor. Fakat bu tarihi yapıların eski olması, onları geniş çaplı yıkımdan koruyamadı. İsrail tarafından yıkılan önemli camilerden biri de Gazze’nin en eski, en köklü ve en büyük camisi olan Büyük Ömer Camii. Bu caminin yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanı ve bin metrekareden fazla bir avlusu vardı. Eski bir kilise olan bu yapı, Gazze Piskoposu Porphyrius tarafından Kraliçe Eudocia’nın finansmanıyla inşa edilmişti. Seyyid Haşim Camii, Hz. Muhammed’in dedesi Haşim bin Abdümenaf’ın mezarına ev sahipliği yapıyor. Bu mekan, Gazze şehriyle özdeşleşmiş ve Gazze Haşim olarak bilinir. Gazze’nin tarihi ibadethaneleri arasında en güzellerinden biri olan bu cami, ortasında açık bir avlu ve çevresinde 4 sundurmadan oluşuyor, en büyüğü kıble sundurması. Haber Merkezi