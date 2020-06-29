İsrail, Filistin tarihini yok etti

Filistinli akademisyen Abdurrazık Metani, Arap-İslam kültürüne ait onlarca tarihÎ eser, makam ve kabrin İsrail’in ihmali dolayısıyla yok olmaya yüz tuttuğunu vurguladı.

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İsrail’in, tarihi Filistin toprakları üzerinde 1948’de kurulmasını Nekbe (Büyük Felâket) olarak isimlendiren Filistinli Araplar için bu durum onlarca yıldır devam eden felâketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Günümüze kadar uzanan bu süreçte Filistin topraklarının büyük bölümü işgal edildi, sistematik katliâmlarla binlerce Filistinli öldürüldü, 1 milyona yakın kişi vatanından sürüldü, 675 köy ve belde yok edildi ve bazı şehirler Yahudileştirildi. Nekbe’den bu yana işgali genişleten İsrail, şu an 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85’ine el koymuş durumda. Filistinliler ise bu alanın sadece yüzde 15’ini kullanabiliyor. Filistin toprakları üzerinde kurulan İsrail, bu toprakların Yahudileştirilmesi için ciddî bir çaba sarf ederken, bu toprakların aslî kültürü olan Arap-İslâm kültürüne ait tarihi eser, makam ve kabirlerin ihmal, tahrip ve ihlâl edilmesine ise göz yumuyor. Bu çerçevede Filistinli tarihî eser uzmanı akademisyen Abdurrazık Metani, tarihî Filistin topraklarının kuzeyinden güneyine kadar Arap-İslâm kültürüne ait onlarca eser, makam ve kabrin İsrail’in ihmali sebebiyle yok olmaya yüz tuttuğunu vurguladı. Abdurrazık Metani, “İsrail, halkı tarafından boş kalan köylere el koydu ve sadece köyde bırakılanlara değil, kimliğine de el koymuş oldu. İsrail burada Arap ve İslâm olan her şeyi yok etti.” ifadelerini kullandı. Kudüs – aa

“Kudüs’ün kimliğini değiştirmeyi durdur”

Ürdün, İsrail’e işgal altında tuttuğu Kudüs’teki eski şehrin kimliğine dokunmayı ve değiştirmeyi bir önce durdurması çağrısı yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz yaptığı açıklamada, ülkesinin Doğu Kudüs’te İsrail’in tek taraflı yaptığı bütün icraatları reddettiklerini kaydetti. İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs’te yaptığı projelerle kadim şehrin Arabi ve İslâmî kimliğine büyük zarar verirken gün geçtikçe Yahudi kimliği kazandırmanın uğraşını veriyor. Bunlar arasında en belirgin olanı Mescidi Aksa ve bitişiğindeki Burak Duvarı adıyla bilinen, Yahudilerin ise Ağlama Duvarı kabul ettiği yapı ile diğer birçok eski eseri birbirine bağlayan teleferik projesi yer alıyor. Amman - aa