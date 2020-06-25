Filistin’i unutma

Filistin meselesi başta İslâm alemi olmak üzere hür dünyanın çözüme kavuşturamadığı bir mesele olarak dünyanın gündeminde bulunuyor.

İsrail, bütün dünya ile alay edercesine kendi bildiğini yapmakta ısrarlı.

Hür dünyayı ve tepkileri duymak istemeyen İsrail’i kendine göre güvendiği yerler var. Ancak uzun dönemde kaybedeceğini unutmamalı. Çünkü yaptıklarının temelinde haksızlık, adaletsizlik ve zulüm var. Yer yüzünde zulm ile abad olan görülmüş mü?

İsrail yıllardan beri haksızlık ve hukuksuzluk yapıyor, ama bilhassa son yıllarda bu haksızlıkları ayyuka çıkmış durumda. Kudüs’ü İsrail’in başşehri ilân etmesi ve beraberinde gelen kararlar bir bakıma bütün dünyaya karşı alınmış durumda. İslâm âlemi de bu kararlara tepki gösterse de fiilî olarak etkili olabilmiş değil.

Hamas Siyasî Büro Başkanı İsmail Heniyye, Arap ve İslâm dünyasından devlet başkanı, parti genel sekreteri ve siyasî yapılara 120 ayrı mesaj göndererek İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’da bazı bölgeleri “ilhak” planına karşı acilen harekete geçme çağrısında bulunmuş. (AA, 23 Haziran 2020)

Filistin halkının haklarını, topraklarını, kutsallarını, tarihini ve kimliğini korumak için İsrail işgaline son verene kadar bütün çabaların birleştirilmesini isteyen Heniyye, “Arap ve İslâm dünyasındaki siyasî partilerin, örgütlerin ve güçlerin Filistin dâvâsını kucaklama, Filistin topraklarını koruma ve halkının meşru haklarını desteklemedeki tarihsel sorumluluğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanmış.

Haberlere bakılırsa İsrail’deki koalisyon hükümetinin imzaladığı ‘koalisyon anlaşması’na göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz’dan itibaren Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’nin “ilhakını” kabine veya meclisin onayına sunabilecekmiş. Bu durumun Filistinliler için ağır bir tablo ortaya çıkaracağını görmek gerekir.

Dikkat çeken bir nokta da, İsrail’in yaptığı haksızlığa bazı İsrail vatandaşları da itiraz ediyor. Esasında İsrail’in yaptığı haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik tam olarak anlatılabilse bütün dünyaya insanlar bu zulme, bu gasba, bu haksızlığa itiraz eder. Büyük çoğunluk İsrail’in Filistinlilere yaptıklarından haberdar değil. Hatırlamak lâzım kı bazı İsrail vatandaşları, İsrail’e karşı Filistinlilerden taraf olmuştur. Hatta İsrail’e en büyük maddî ve manevî desteği sunan Amerika’ya en büyük tepkiyi yine bazı Amerika vatandaşları veriyor ve vermiştir. Rachel Corrie, bu noktada numune olmuştur. Rachel Corrie 16 Mart 2003’de (23 yaşındayken) Filistinlileri savunurken İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülmüştür. (www.rachelcorrie.org) Tek başına bu durum bile İsrail’in ne kadar haksız ve adaletsiz olduğu görmeye yeter.

İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planını protesto etmek için Tel Aviv’de gösteri düzenlenmiş ve protestoculardan bazıları, Netanyahu’yu kastederek üzerinde “suç başbakanı” yazılı maske takmış. Protestocular, “Filistinlilerin hayatları değerlidir”, “Filistin’e özgürlük” ve “İlhaka hayır” yazılı pankartlar da taşımış. Protestoya destek veren bir İsrail vatandaşı “(...) Böyle bir devletin parçası olmak istemiyorum” ifadelerini kullanmış.

Düşünün, Filistin’de yaşananları yakinen bilen bir İsrail vatandaşı bunu söylerse, ‘gerçekler’i bilen hür dünya insanları ne der? O halde İslâm âleminin yapması gereken ilk iş, Filistin’de neler yaşandığını, İsrail’in ne zulümler yaptığını insanlığa ve dünyaya anlatmak olmalı vesselâm.