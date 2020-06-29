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29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Avrupalı ihaka karşı yürüyor

29 Haziran 2020, Pazartesi
Fransa ve İtalya’da İsrail’in “ilhak” planı protesto edildi. Göstericiler İsrail’in yasa dışı şekilde işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etmesine “hayır” demek için meydanlara indiklerini söyledi.

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Fransa’da başşehir Paris ve çeşitli şehirlerde İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planı protesto edildi. Birçok kuruluşun çağrısıyla Paris’teki Barbes Mahallesi’nde toplanan yüzlerce eylemci, Nation Meydanı’na kadar yürüdü. Göstericiler, Filistin bayrakları ve İsrail’in “ilhak” planı karşıtı pankartlar taşıdı. “Filistin yaşayacak”, “İsrail’e boykot”, “Filistin galip gelecek” ve “Filistin için hürriyet” sloganları atan eylemciler, İsrail’in “ilhak” planını protesto etti ve bu ülkeye yaptırım uygulanmasını istedi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye birçok Fransız siyasetçi de katıldı. Paris - aa

Adalet olmadan barış olmaz

İtalya’daki Filistin toplumu ve Filistin dostları, İsrail’in Filistin topraklarını yasa dışı ilhak planlarının protesto edildiği gösteri düzenledi. Roma Belediyesinin bulunduğu tarihi Campidoglio Meydanı’nda toplanan Filistinli ve Filistin dostları İtalyanlar, Filistin’e dayanışmalarını dile getirirken, İsrail’in yasa dışı ilhak planlarını da protesto etti.

Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman, yüzlerce kişinin katıldığı gösteri öncesinde bugün İtalyan dostlarla İsrail’in yasa dışı şekilde işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etmesine “hayır” demek için meydanlara indiklerini söyledi. “Aynı zamanda, Filistin halkının bütün haklarına ‘evet’ demek için buradayız. Kendi kaderini tayin etme hakkı, yaşam hakkının tanınması için buradayız. İtalya ve Avrupa’dan, Orta Doğu’da barışı gerçekleştirmeye yönelik Filistin devletinin tanınmasını talep etmek için buradayız.” diyen Salman, adalet olmadan barışın, haklar olmadığında adaletin de olamayacağını vurguladı. Salman, “Filistin halkının da kendi topraklarında Kudüs’ün başşehir olduğu bağımsız Filistin devleti hakkıdır.” ifadelerini kullandı. Roma - aa

AA

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