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9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İsrail, Filistinli çiftçinin 150 zeytin ağacını söktü

09 Haziran 2021, Çarşamba 18:02
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktüğü belirtildi.

Filistinli çiftçi Muhammed ed-Diyk, yaptığı açıklamada, Salfit iline bağlı Kefr ed-Diyk köyünde ailesine ait 150 zeytin ağacının İsrail güçlerince söküldüğünü söyledi.

Diyk, söz konusu zeytin ağaçlarının 10 yıllık olduğunu ve İsrail güçlerinin söküme gerekçe olarak ağaçların "doğal sit alanına" dikildiği iddiasında bulunduğunu aktardı.

Filistinliler, İsrail yönetiminin Batı Şeria'daki bazı bölgeleri "doğal sit alanı" ilana ederek buraların kontrolünü ele geçirmeyi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına zemin hazırlamayı amaçladığını dile getiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

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