İsrail, Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün farklı bölgelerinde Filistinlilere ait iki evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle polis korumasında yerle bir etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampı’na baskın düzenledi. Filistinli Ebu Meyyale ailesine ait binanın bulunduğu bölgeyi "güvenlik" kordonuna alan İsrail polisi, evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler Filistinli ailenin 2 katlı binasını buldozerlerle yıktı. Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs’ün Ra’s Hamis Mahallesi'nde de Gays ailesine ait bir evi yıktı. Haberde, İsrail polisinin, yıkıma tepki gösteren Filistinli bir genci gözaltına aldığı belirtildi. AA

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