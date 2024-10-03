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4 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

İsrail Gazze’de 902 aileyi yok etti

03 Ekim 2024, Perşembe 23:28
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde Filistinli 902 aileyi tüm fertlerini öldürerek yok etti.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’de ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılarda uluslararası yasaklı silahları kullandığı kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde bir yıldır sürdürdüğü soykırım sırasında tüm fertlerini öldürerek yok ettiği Filistinli 902 ​​​​​​​ ailenin nüfus kayıtlarından silindiği vurgulandı.

Uluslararası arenada yargılanmalı

İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği tüm cinayet ve soykırımın en güçlü şekilde kınandığı ve tüm dünyadan da bu yönde güçlü kınamalar beklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca İsrail’in uluslararası arenada yargılanması ve işlediği suçlardan dolayı mahkum edilmesi istenerek, uluslararası topluma ve BM kurumlarına “soykırım saldırılarının durdurulması için ABD ve İsrail’e baskı yapılması” çağrısı yinelendi.

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Açlık tekrar yayılıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de açlığın tekrar baş gösterdiğini bildirdi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından Gazze Şeridi’ndeki insani duruma değindiği paylaşımında, “Gazze’de açlık tekrar yayılıyor.” ifadesini kullandı.

Lazzarini, ağustos ayında 1 milyon, eylül ayında ise 1,4 milyon Gazzelinin gıda yardımı alamadığının da altını çizdi. Gazze’de tekrar yayılmaya başlayan açlığın nedeninin “tamamıyla insan kaynaklı” olduğunu vurgulayan Lazzarini, işgal altındaki Gazze’de ekili alanların yüzde 70’inin yok edildiğini belirtti.

AA

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