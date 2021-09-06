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6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı

06 Eylül 2021, Pazartesi 12:21
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2'si çocuk 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Baskınlarda 2'si çocuk 10 Filistinli gözaltına alındı.

Çocuklardan birinin henüz 13 yaşında olduğu ve Ramallah yakınlarındaki Calazon Mülteci Kampı yakınlarında gözaltına alındıkları kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Etiketler: İsrail güçleri, Filistinli, gözaltı
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