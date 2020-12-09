İsrail güçleri 10 Suriyeliyi yaraladı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada Suriyelilerin, Golan Tepeleri’nde, İsrail’in kurmayı planladığı rüzgar türbinleri projesine karşı gösteri düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, polisin müdahalesinde 10 kişinin yaralandığı, 8 kişinin de gözaltına alındığı ifade edilerek, 4 polisin de bölgede yaşanan arbedede de yaralandığı kaydedildi. Suriye resmi ajansı SANA’da işgal altındaki Golan Tepeleri’nin Mas’ada beldesinde "işgal devletinin" rüzgar türbini kurmayı planladığı ve bölgedeki Suriyelilerin gösteri düzenlediği belirtildi. Haberde, Suriyelilerin İsrail’in kararına karşı bugün beldelerinde greve gitme ve İsrail’in türbinleri kurmayı hedeflediği bölgedeki topraklarında toplanma kararı aldıkları aktarıldı. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. AA

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