"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

05 Kasım 2020, Perşembe 13:24
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta Tul Kerim kenti olmak üzere Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs’ün İseviyye mahallesinden 3 kişi olmak üzere 18 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar, gözaltına alınanlar arasında çok sayıda eski tutuklu ve İslami Cihad’a yakın bazı isimlerin bulunduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA

Etiketler: İsrail güçleri, Filistin, gözaltı
Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa Macron'a güvenmiyor

    Fransa’da 'kuş gribi' endişesi

    Lufthansa Grubu 2 milyar avro zarar açıkladı

    Bakan Kurum: Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayımız 231

    İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

    Yunanistan karantinaya girecek

    Erdoğan: Dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor

    ABD başkanlık seçimlerinin sonucu halen belirsiz

    İsrail hapishanelerinde salgına yakalanan Filistinli sayısı artıyor

    Gram altın yükselişte

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 48 milyon 438 bini aştı

    Motorine zam geliyor

    Muş'ta sokakta sigara içme yasağı

    Kurallara harfiyen uymak zorundayız

    Giyinmek meselesi

    Kritik Wisconsin eyaletini Biden kazandı

    Başakşehir'den Manchester United'a karşı tarihi galibiyet

    İngiltere'deki ikinci karantina yarın başlayacak

    ABD'de kazanan henüz belli değil

    Viyana’daki terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem dayanışması
    Genel

    HDP’linin derdi Said Nursî!
    Ahmet BATTAL

    Biz devlet miyiz?
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberlere devam
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetlerde gizlenen mânevî çiçekler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanatın son demleri (2)
    Ali FERŞADOĞLU

    Profesör ve imtihan
    Genel

    Kurallara harfiyen uymak zorundayız
    Genel

    Devlet cemaatlerden, cemaatler devletten elini çekmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.