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12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

12 Temmuz 2021, Pazartesi 14:43
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 6 Filistinliyi yaraladığı, 3 kişiyi de gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "Mustaribin" olarak bilinen İsrail sivil polislerinin bazı Filistinlileri gözaltına almak için Cenin kentinde iki ayrı mahalleye baskın düzenlediği belirtildi.

Daha sonra bölgeye gelen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin 6 Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladığı, yaralılardan 3'ünün kaldırıldıkları hastaneden taburcu edildiği, geri kalanların ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Haberde ayrıca kimlikleri açıklanmayan 3 Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

AA

Etiketler: İsrail güçleri, Filistin
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