İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kuzeyindeki Tubas beldesine düzenlediği baskında 6 kişiyi gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas beldesine sabah saatlerinde 3 Filistinliyi gözaltına almak için baskın düzenlediğini aktardı. İsrail askerlerinin baskın sırasında çıkan arbedeye gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi. Tubas Türk Devlet Hastanesi kaynakları, sabah saatlerinde biri göğsünden gerçek mermiyle yaralanmış 6 kişiye müdahale ettikleri bilgisini paylaştı. Göğsünden yaralanan Filistinlinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. AA

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