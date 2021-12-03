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İsrail güçleri, Batı Şeria'da 28 Filistinliyi yaraladı

03 Aralık 2021, Cuma 22:15
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimini protesto eden Filistinli göstericilere müdahalesinde 28 Filistinli yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan olumsuz etkilendi.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta ve Beyt Decin beldeleri ile Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolar düzenlendi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, İsrail askerlerinin Beyta'da eylem yapan göstericilere müdahalesinde 21 kişinin plastik mermi ile yaralandığını, onlarca Filistinlinin de gazdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Cibril, Beyta beldesinde İsrail askerlerinin müdahalesinde Filistinlilerden birinin gözünden plastik mermiyle vurulduğuna dikkati çekerek, yaralı gencin Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti.

Öte yandan Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldesi de benzer protestolara sahne olurken, İsrail güçleri eylemcilere plastik mermi ile müdahalede bulundu, 3 kişi plastik mermi ile, onlarca kişi de gazdan etkilendi.

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Kalkiliya kentinin Kefr Kaddum beldesinde de İsrail askerlerinin cuma namazından sonra plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği İsrail karşıtı gösteride, 4 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

Etiketler: İsrail güçleri, Batı Şeria, Filistin
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