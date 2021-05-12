İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas şehrinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşında Filistinli bir çocuk şehit oldu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Tubas şehrine sabah saatlerinde baskın düzenledi.
Baskına tepki gösteren kent sakinleri ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri, baskına karşı koymak isteyen sivillere ateş açtı.
Müdahale sırasında 16 yaşındaki Filistinli Raşid Muhammed Ebu Ara'nın boynundan ve göğsünden vurularak şehit olduğu belirtildi.
AA