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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İsrail hukuksuzluktada sınır tanımıyor

16 Mayıs 2019, Perşembe 14:31
İsrail ordusu 3 çocuk babası Filistinli engelli İbrahim Ebu Süreyya'nın 15 Aralık 2017'de Gazze Şeridi sınırında şehit edilmesine ilişkin soruşturmayı kapatma kararı aldı.

İsrail ordusu, Aralık 2017'de abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösteride Filistinli engelli İbrahim Ebu Süreyya'nın (29) şehit edilmesine ilişkin soruşturmayı "İsrail askerlerinin Süreyya'ya ateş açtığını gösteren delil olmadığını" iddia ederek kapattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, evli ve üç çocuk babası Süreyya'nın şehit edilmesine dair başlatılan soruşturma kapsamında 15 Aralık 2017'de Gazze sınırında görev yapan askerlerin ve komutanlarının dinlendiği, ayrıca Filistinli gencin şehit edilmesine ilişkin videoların izlendiği ifade edildi.

Gösteriler sırasında Filistinlilerin İsrail tarafına "molotofkokteyli, taş ve el bombası" attığı ileri sürülen raporda, İsrail askerlerinin de göstericileri dağıtmak için "az sayıda gerçek mermiye başvurduğu ve Filistinlilerin karınlarından aşağısının" hedef alındığı öne sürüldü.

Raporda ayrıca, Süreyya'yı şehit eden merminin kriminal incelemesinin yapılması için Filistin makamlarına başvurulduğu, ancak bu isteğin geri çevrildiği iddiasına yer verildi.

Soruşturma, Süreyya'nın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü gösteren delil olmadığı iddiasıyla kapatıldı.

Ordunun raporuna ilişkin Filistinli makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Tekerlekli sandalyede gösterilere katılmaktan vazgeçmedi

İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 bacağını birden kaybeden İbrahim Ebu Süreyya, engeline rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün tamamını "İsrail başkenti" olarak tanıyan kararı imzalamasının ardından 15 Aralık 2017'de Gazze sınırında Kudüs'e destek gösterisine katıldığı sırada şehit edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Süreyya'nın İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu, Ocak 2018'de Süreyya'nın şehit edilmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlallerini Takip Heyeti'nin Ocak 2018'deki raporunda, Süreyya'nın İsrail kurşunuyla başından vurularak şehit edildiği belirtilmişti.

Süreyya, şehit edilmesinden kısa süre önce kaydedildiği ifade edilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntüde, "İsrail ordusuna, burası bizim toprağımızdır mesajını vermek için geldim. Toprak bizim toprağımız, Trump'ın kararı için teslim etmeyeceğiz. Buradaki gösterilerimize de devam edeceğiz. İsrail ordusuna meydan okuyoruz. Filistin halkı cesur bir halktır." mesajını vermişti.

AA

Etiketler: İsrail, işgal
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